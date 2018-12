Schaapskooi Ermelo klaar voor de kerstperiode

De verbouwing aan het bezoekerscentrum bij de schaapskooi van stichting Schapedrift in Ermelo is gereed. Voor de drukke kerstperiode komt dat goed uit: ,,Laat de mensen maar komen!”

Terwijl schaapherder Marion Derks haar ruim 260 dieren op deze regenachtige morgen weer binnen laat, is het in een gebouwtje verderop bij de schaapskooi Schapedrift in Ermelo een komen en gaan van mensen. In het bezoekerscentrum wordt bijvoorbeeld hard gewerkt aan de aansluiting van een aantal keukenapparaten. ,,Op 30 maart is het Lammetjesdag. Dan staat het hier weer als een huis”, zegt coördinator Geesje Eleveld vastberaden.

Door de bouw van een nieuwe kapschuur in het voorjaar van 2018, is er ruimte in het bezoekerscentrum vrijgekomen. De opslag van onder meer stro, landbouwmachines en het herderverblijf zijn verplaatst naar de kapschuur. Voor Stichting Schapedrift een mooie gelegenheid om de extra pakweg 80 vierkante meters te betrekken bij de ontvangstruimte van de bezoekers. ,,We zijn nu klaar met de verbouwing”, meldt Eleveld. ,,We moeten nu alleen nog aan de herinrichting. Daar zijn we zeker in januari en februari nog wel een tijd mee bezig. Op 15 maart is officiële opening, met een complete feestweek eromheen.”

Herberg

Eleveld is als coördinator feitelijk de spil tussen het bestuur en de vrijwilligers. ,,We hebben een paar mensen in dienst en verder zo’n 100 vrijwilligers. Dat is zeker in deze tijd heel hectisch om iedereen aan te sturen. Maar het is juist ook heel leuk. Uiteindelijk kunnen bezoekers hier terecht voor meer informatie. En ze kunnen een kopje koffie of iets anders halen. Ze kunnen in deze herberg neerstrijken.”

Ondanks het sombere en regenachtige weer geeft het bezoekerscentrum deze morgen al enige sfeer. Sinds deze week is het bezoekerscentrum na een maand weer geopend. ,,Normaal zijn we jaarrond open, alleen in de wintermaanden wat minder. Nu hebben we via een schaftkeet van de gemeente in de weekenden nog wel wat gedaan. Dat werd gewaardeerd”, zegt Eleveld. Voorzitter Ruud van Eijle van de stichting Schapedrift: ,,Dit is een altijd een rustige periode, we hebben er bewust voor gekozen.”

Kerst Sing-In

De planning lijkt perfect. Want de altijd goed bezochte Kerst Sing-In is aanstaande maandag, vanaf 15.00 uur. ,,Daar komen altijd honderden mensen op af. Het is een beetje op traditionele wijze kerst vieren, laagdrempelig. We wilden graag met de kerstdagen weer open kunnen, ook al is het niet klaar. De kachel brandt in ieder geval”, legt Eleveld uit.

De geur van verf en nieuw hout is goed te ruiken. Op de bovenste verdieping is een kantoorruimte bijgebouwd, aan de achterzijde van het gebouw is nu een glazen pui met uitzicht en twee pelletkachels verwarmen voortaan het hele gebouw. ,,Dat uitzicht is heel mooi. Je hebt nu gewoon veel meer ruimte”, aldus Eleveld.

Klaar is het werk pas echt in maart, bij de officiële opening. De inrichting krijgt tot die tijd nog een flinke opknapbeurt. ,,We gaan het vernieuwen, we passen het aan naar wat meer van deze tijd. Maar het wordt ook interactiever, er is meer educatie.”

Concurrent

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de bezoekers niet alleen kijkje nemen bij de schapen, maar natuurlijk ook in het bezoekerscentrum. ,,Het is toch een belangrijk bron van inkomsten. Dus meer draagvlak creëren is belangrijk. Dat doe je door mensen aan je te binden. We zitten nu op ruim 85.000 bezoekers per jaar. Dat is mooi, maar kan wellicht nog meer. Aan de andere kant: er kan veel, maar het moet met deze organisatie ook maar kunnen”, zegt Eleveld. Voorzitter Van Eijle vult aan: ,,Meer bezoekers is geen doel op zich. We willen de bezoekers die komen zo goed mogelijk bedienen. We willen ook helemaal geen concurrent voor restaurants worden; dat is onze insteek niet.”