Schade door voorjaarsstorm: boom valt op huis in Ermelo en gevel van visbedrijf losgeslagen

UpdateDoor de harde wind is een grote boom aan de Paul Krugerweg in Ermelo afgeknapt en op een woonhuis terecht gekomen.

De enorme boom was niet bestand tegen de voorjaarsstorm. Over de schade aan de woning is nog niet veel bekend. De brandweer komt met een hoogwerker uit Harderwijk om te kijken hoe groot de schade is. Ondertussen worden kleinere stukken weggehaald.

Volgens een fotograaf van de Stentor waren de bewoners niet thuis en zijn ingelicht door de brandweer en onderweg naar hun woning. De burgemeester van Ermelo is inmiddels aanwezig.

De gigantische boom was niet bestand tegen de voorjaarsstorm.

De buurt is leeggelopen om te komen kijken.

Gevel raakt los in Urk

Ook in Urk was het raak. Daar is de gevel van het visbedrijf Coldstore losgeslagen door de harde wind. Een groot stuk van de gevel van het bedrijfspand is losgekomen. Volgens een correspondent van de Stentor kwam dit door overdruk van een gat aan de zijkant van het pand. Een vrachtwagen moet voorkomen dat de wind nog meer schade veroorzaakt aan het pand. De weg is afgezet door de gemeente en de brandweer heeft het terrein en het pand veiliggesteld.

Inmiddels is een aannemer bezig met het vastzetten van de gevel, dit gebeurd onder andere met spanbanden.

Inmiddels is een aannemer bezig met het vastzetten van de gevel, dit gebeurt onder andere met spanbanden. Dit is nog een flinke klus omdat het pand erg hoog is en de harde wind de werkzaamheden bemoeilijkt.

Schuimplaten

In Apeldoorn waait het ook stevig door. Daar zijn tientallen schuimplaten van het dak van het verzorgingstehuis aan de Tjonger in Apeldoorn naar beneden gekomen. De brandweer is bezig om schuimplaten op te ruimen. Er is geen schade aan de appartementen

De schuimplaten zijn van het dak gewaaid.