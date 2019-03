Schade door voorjaarsstorm: boom valt op huis in Ermelo

Video Impuls voor Natuurtuin de Zandkamp in Ermelo dankzij prijs voor Ineke Jonker

2 maart Ineke Jonker uit Ermelo heeft vandaag de Landschapsknokker gekregen. Het gaat om een prijs van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG), die zo een vrijwilliger die zich extra verdienstelijk heeft gemaakt wil huldigen. Jonker weet al waar de bijbehorende geldprijs van 500,- euro naar toe gaat. ,,Naar Natuurtuin de Zandkamp in Ermelo’’, aldus Jonker. ,,Daar bouwen we aan iets moois en daar kunnen we nog best wat geld voor gebruiken.’’