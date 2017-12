Schimmel en lekkages in klaslokaal, Ermelose leerlingen smeken om nieuwe school

Leerlingen van de Prins Willem Alexander basisschool in Ermelo hebben de gemeente in een video opgeroepen om eindelijk eens te beginnen met het realiseren van een nieuw schoolgebouw. ,,Het oude gebouw is op", zegt één van de leerkrachten.

Volgens leerkracht Inge wordt er op de school al heel lang gewacht op nieuwbouw. ,,De eerste plannen waren er al sinds 2007, maar op de één of andere manier stagneert de bouw steeds. We kunnen niet langer wachten, het gebouw is op."

In het filmpje zitten de leerlingen met wintermutsen op in de klas. ,,Er is enkel glas en het dak is slecht. Als het in de winter stevig waait vanuit de verkeerde hoek, dan is het niet echt warm", aldus de juf.

Directrice Christie van Seventer is behoorlijk pissig. ,,Nadat de gemeente recent aangaf dat er in 2018 niet gebouwd gaat worden, vond ik dat het tijd was voor actie. Want nog een winter in dit steenkoude gebouw kan niet. Het kost onze school gewoon leerlingen."

Schimmel en lekkage

Er is volgens de directrice al een behoorlijk klachtenlijstje. ,,De verf loopt eraf en omdat we naar een nieuw gebouw zouden moeten gaan, doen wij ook geen grote investeringen meer. Dan ga je dus ook niet het gebouw nog even opnieuw lakken. Verder zit er schimmel op het personeelstoilet en zijn er lekkages. Sommige leerlingen doen echt de jas aan in de klas, omdat het daar soms maar 16 graden is. Ik weet zeker dat geen enkele ambtenaar bij de gemeente er zo bij moet zitten."

Komende maandag staat het volgende gesprek tussen de school en de gemeente gepland. Ook heeft de wethouder aangeboden langs te komen op de school om één en ander uit te leggen aan leerlingen en personeel.