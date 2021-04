School verzuimen en toch een mbo-diploma halen: bij Stichting Omhoog in Ermelo leer je vak in de praktijk

Deltion College, een aantal horecaondernemers en Stichting Omhoog in Ermelo hebben de handen ineen geslagen. Leerlingen krijgen in de nieuwe opleiding geen les meer op school, maar alleen in de praktijkomgeving. Per jaar is er plaats voor twintig leerlingen. Er hebben zich al enkele kandidaten aangemeld, maar er is nog plek voor geïnteresseerden.