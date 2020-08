Schrik zit er goed in bij Havo BV uit Ermelo na bedrijfsongeval in magazijn

De collega's hebben ‘de schrik flink in de benen‘, zo laat een woordvoerder van Havo BV weten. Het incident vond iets voor 13.30 uur plaats aan de Veldzichtweg in Ermelo. Het bedrijf stelt dat het een werknemer na een val gewond is geraakt.



De politie meldt dat het slachtoffer van een steiger viel, volgens het bedrijf is dat niet het geval. ,,Details wil ik er niet over kwijt. Het slachtoffer was aanspreekbaar en naar omstandigheden gaat het goed. Verder is het even afwachten. Laat duidelijk zijn dat we de zaak serieus nemen”, stelt de bedrijfswoordvoerder.



De arbeidsinspectie is ingeschakeld. De politie laat het incident aan hen over.