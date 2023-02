Schrik zit er goed in na brand bij restaurant in Ermelo: ‘Dan zie je vuur boven de boomtoppen uitkomen..’

met video Dode gevonden in woning Nijkerk, mogelijk link met schietpar­tij op straat in Bunschoten-Spakenburg

Bij een woning in Nijkerk is woensdagmiddag een overleden persoon aangetroffen. Even daarvoor was in Bunschoten-Spakenburg op straat een persoon neergeschoten. De dader sloeg op de vlucht en werd in Nijkerk aangehouden. Er wordt onderzocht of beide zaken met elkaar te maken hebben.