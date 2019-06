Scooterduo na achtervolging door weiland opgepakt voor inbraken in Ermelo en Putten

De inbraak in Ermelo vond plaats bij That's It, bij de kinderkledingwinkel aan de stationsstraat werd twee weken geleden ook al ingebroken. De politie rijdt richting Ermelo en zet de uitvalswegen met meerdere eenheden af. Kort daarop volgt een melding van nog een inbraak, bij kledingwinkel Zaba & Zo aan de Kerkstraat in Putten. Ook hier was sprake van een duo in het zwart op een scooter. De politie verplaatst zich en via een getuige komt de politie de mannen op het spoor. Kort na 04.30 uur spotten agenten het voortvluchtige duo op een scooter die onderweg is richting Voorthuizen.