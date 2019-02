Sem (11) uit Ermelo staat één jaar lang op de boekenkast

Ermelo heeft een nieuwe voorleeskampioen; de 11-jarige Sem Kalle gaat door naar de halve finales in Gelderland van de nationale voorleeswedstrijd: ,,Het was heel leuk om te doen.”

De blijdschap spat van zijn gezicht af, als jurylid en schrijfster Willemijn de Weerd zijn naam noemt als winnaar. Met veel enthousiasme stapt de 11-jarige Sem Kalle van de Beatrixschool uit Ermelo naar voren om de felicitaties in ontvangst te nemen. Met als klap op de vuurpijl krijgt hij de wisselbeker in zijn handen gedrukt. Wethouder Hans de Haan, ook jurylid, over de winnaar van de voorleeswedstrijd in Ermelo: ,,Sem staat nu voor één jaar lang op de boekenkast.”

Niet veel daarvoor zit Sem ietwat gespannen in de fauteuil voor het publiek in de theaterzaal van De Dialoog. Hij leest een fragment voor uit Fantasia XII, het vlammenravijn. Het verhaal gaat onder meer over verschillende heksen. Voor ieder karakter heeft hij een aparte stem, iets wat hem later ook van de jury veel lof zal opleveren. ,,Dat vond ik juist leuk om te doen”, legt de winnaar na afloop uit. ,,Dat ben ik een beetje gaan oefenen, om er ook iets grappigs van te maken. Het ging ook best wel goed. Ik heb denk ik een keer of vijf geoefend.”

Boekenkennis

In totaal komen tien verschillende leerlingen van eenzelfde aantal scholen aan het woord deze middag in Ermelo. Sem is als laatste aan de beurt en pakt dus echt zijn kans. Zijn boek zorgt duidelijk voor veel enthousiasme. ,,Vroeger was het heel veel Carry Slee en Jacques Vriens”, zegt organisator en presentatrice Annemarie Muller Kobold van de Bibliotheek Noordwest Veluwe. ,,De boekenkennis van de kinderen wordt breder. Ik denk dat we daar als bibliotheek ook een belangrijke rol in spelen.”

Muller Kobold houdt zich al een jaar of tien bezig met de voorleeswedstrijden. Ze praat de middag eenvoudig en met plezier aan elkaar. ,,Er is wat meer variatie in de boeken. Qua niveau is het altijd heel erg wisselend. Het is in ieder geval erg leuk dat er zo veel enthousiaste leerlingen zijn.” De komende week volgen er nog de kampioenschappen in Putten (zaterdag) en in Harderwijk en Nunspeet (beide tegelijk komende woensdag).