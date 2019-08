Senior van nu wil vooral iets weten van de smartphone: ‘Cursus Windows is wel klaar’

videoHij pakte de muis op en had geen idee wat hij er mee moest. Oud-premier Wim Kok stond in de jaren ’90 symbool voor een generatie ouderen die echt helemaal niets wisten van computers. De senior van nu kan er prima mee uit de voeten. ,,Het gaat nu meer om de smartphone. En straks over slimme apparaten in huis.’’

Ouderen zijn zelfs zo digitaal vaardig dat de Senioren Computerclub Dalfsen zichzelf opheft: steeds meer leden haakten af. Lokale afdelingen van het landelijke Senior Web merken vooral dat de vragen veranderen.

Zo ziet Janny Gootjes - Senior Web Noordoostpolder - vooral ouderen die dingen willen weten als ‘Hoe maak ik een leuke uitnodiging in Word?’ Heeft ook iets moois, vindt Gootjes. Want dik 20 jaar geleden werd Senior Web opgericht om mensen wegwijs te maken met computers. ,,Maar de meeste 60-plussers van nu hebben tijdens hun werkzame leven allang met computers gewerkt.’’

Dat is in Ermelo niet anders, vertelt Anniek Sterk. ,,De tijd dat de cursussen vol zaten met tien mensen is voorbij. Nu zitten er 2 of 3 mensen. We hebben een inloopuurtje op maandag waar mensen vragen kunnen stellen. Wat we doen is senioren wegwijs maken op hun smartphone. Dat doen jongeren van het Groevenbeek College hier in Ermelo. Dat zijn toch de echte profs.’’

Individueler

Dat merkt ook onderzoeker Jolanda van As in het hoofdkantoor van Senior Web in Utrecht. ,,Sinds een jaar of drie gaat het vooral over tablet en smartphone. Daar zijn heel veel soorten van: daardoor worden de vragen individueler. Het gaat minder over bijvoorbeeld Windows10.’’ Hier en daar haken lokale afdelingen af, maar ‘er komen ook wel nieuwe bij’. Per saldo blijft het aantal lokale afdelingen gelijk op ongeveer 400 in heel Nederland, weet ze.

Slim

Ook in de toekomst zullen vragen blijven komen, denkt Van As. Na de computer en de laptop waren tablets en smartphones ‘nieuw’. ,,In de toekomst zal het gaan om hoe je allerlei digitale apparaten aan elkaar knoopt’. Ook ouderenbond ANBO ziet dat. Bernadet Naber: ,,Er komen steeds meer slimme apparaten. Waar je je lichten in huis mee aan en uit kunt zetten. Of de gordijnen die je op afstand open en dicht kunt doen. De meeste ouderen zijn prima in staat om een reisje te boeken via internet. Ze zitten op Facebook, de meesten kunnen prima zelf internetbankieren. De meeste mensen gaan gewoon met hun tijd mee.’’

Leni Salden van de Deventer Senior Web herkent de trend. ,,Maar je ziet ook wel dat mensen soms dingen eng vinden. Zoals foto’s opslaan in de cloud. Dan laat je zien wat dat is. En ze houden trouwens ook niet van cookies. Niet die koekies, inderdaad, haha.’’

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) deed in 2012 en 2018 onderzoek naar internetgebruik onder Nederlanders. In 2012 had 10 procent nog nooit internet gebruikt, in 2018 was dat nog maar 6 procent. Verreweg de grootse groep ‘nog nooit internet gebruikt’ wordt gevormd door ouderen: