Sien Priem uit Ermelo is niet ziek, maar moet toch twee weken in quarantaine; laatste patiënt noodhospitaal De Dillenburg

‘Stikstof­truc­je’ zet deur op een kier voor woningbouw bij oude zwembad Ermelo

28 juni Wat gaat er gebeuren op de huidige locatie van zwembad Calluna, zodra het nieuwe sportcentrum aan de Zanderij klaar is? Aanvankelijk zouden er woningen komen, maar dat is voorlopig nog niet zeker. Stikstof speelt een belangrijke rol in dat verhaal.