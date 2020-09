Sinterklaas komt digitaal naar Ermelo

Intocht onverantwoord

‘Uiteraard zal Sinterklaas wel in Ermelo aankomen, maar het is onverantwoord een intocht door het centrum te organiseren', meent het comité.

Na lang wikken en wegen is besloten dat de Goedheiligman in plaats daarvan dit jaar digitaal in Ermelo aan zal komen. Vervolgens wordt hij ondergebracht in het Pakjeshuis, waar gedurende de Sinterklaasperiode net als vorige jaren van alles te beleven is.

Ook roetveegpieten

Over de precieze programmering wordt nagedacht. Zoals eerder aangekondigd zijn er dit jaar naast zwarte pieten ook roetveegpieten in Ermelo.

'Het is jammer dat we dit jaar voor een aangepaste intocht moeten kiezen', stelt Regeling in een persbericht. ,Maar we zijn blij dat Sinterklaas in ieder geval in Ermelo zal aankomen.'