Slaapplek voor herders in nieuwe kapschuur bij Schaapskooi Ermelo

De kapschuur van negen bij zestien meter is al enige tijd in gebruik. Extra opslagruimte voor het agrarische deel was hard nodig, meldt de Stichting Schapedrift in een persbericht. Inmiddels staat de schuur vol met zakken met'wol, voerbakken, stro, werktuigen en gereedschappen.''

Herders

In de schuur is bovendien een onderkomen voor de herders gemaakt, met een slaapgedeelte, zodat herders er kunnen overnachten. Vooral in de lammertijd is dit noodzakelijk, wanneer er dag en nacht gewaakt wordt bij de dieren.

De nieuwe kapschuur staat naast de stal en het bezoekerscentrum. © Stichting Schapedrift

Op het dak zijn 54 zonnepanelen geplaatst, met een rand van mossedum erom heen, wat verkleurt met de seizoenen. Vrijwilligers hebben het schilderwerk en de inrichting verzorgd. Bij de schuur is een nieuwe bijenstal gebouwd.

Bezoekers

Tegen het einde van het jaar is het gebouw van het bezoekerscentrum aan de beurt. Daarin is ruimte vrijgekomen nu spullen zijn verhuisd naar de kapschuur. Uitbreiding van het bezoekerscentrum is nodig voor de ontvangst van het grote aantal mensen dat jaarlijks naar de Schaapskooi komt. Dat zijn er volgens de stichting ongeveer 90.000. Ook het educatieve deel wordt vernieuwd.

Schaapskooi Ermelo bestaat inmiddels vijftien jaar. In september is er in de oude hooischuur een beeldverslag te zien van de ontwikkeling in die jaren.