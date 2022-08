Snackbar in brand op camping Ermelo, brandweer slaat ramen in: ‘Het was één groot rookhol’

Eerste Omloop van Staverden nu wel van start: organisa­tie regelt veiligheid zelf

De veiligheid is op orde, dus de eerste Omloop van Staverden kan definitief verreden worden. De wielerkoers over 165 kilometer in het bosrijke gebied van Staverden en Leuvenum - bij Ermelo - begint zaterdag 17 september om 11.00 uur en is de finalewedstrijd van de clubcompetitie.

8 augustus