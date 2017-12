Sneeuw zit aanpak kruising Hamburgerweg Ermelo dwars

Eigenlijk had de kruising afgelopen vrijdag, of in elk geval begin deze week al klaar moeten zijn, maar door het slechte weer van de laatste tijd is die deadline niet gehaald. En met de sneeuwval lag het werk natuurlijk helemaal stil en konden de trottoirs niet gelegd worden. De gemeente Ermelo hoopt nu zaterdag de kruising te kunnen openen voor verkeer. Maar ook dan is het nog niet helemaal achter de rug. Omdat het te koud en te nat was voor de aanleg van permanent asfalt, ligt er nu een tijdelijke deklaag. Die wordt in het voorjaar aangebracht, net als de definitieve wegmarkeringen.