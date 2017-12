Snelle nieuwbouw Ermelose 'kleumschool' toch mogelijk

videoEr gloort hoop voor de klappertandende leerlingen in de tochtige, oude Prins Willem Alexanderschool in Ermelo. Wethouder Laurens Klappe wil het college en gemeenteraad voorleggen of er toch misschien geld bij moet om zo de langverwachte nieuwbouw rond te krijgen. Lukt dat, dan kan de schop begin volgend jaar zowaar al de grond in.

Dat zegt de wethouder na een gesprek met het bestuur van Catent, waar de katholieke basisschool onder valt. De actie die de school afgelopen weekend voerde, speelde daarbij geen rol, aldus de wethouder. Hij is zelfs wat knorrig over het filmpje, dat landelijke aandacht kreeg. In die video zitten leerlingen in winterjassen, wanten en mutsen in hun koude klas en roepen ze de gemeente op om eindelijk eens te beginnen met het realiseren van een nieuw schoolgebouw.

,,Leuk en ludiek voor de kinderen, maar de directie moet beter weten", vindt Klappe. ,,We zijn immers met elkaar in gesprek." Directeur Christie van Seventer zegt evenwel geen spijt te hebben. Ze is nog steeds boos. ,,Het gaat niet om mij, maar om de kinderen en mijn personeel. Zij verdienen een normale school."

Afgehaakt

Klappe ziet zelf ook wel dat de oude school op z'n laatste benen loopt, maar weigert volle verantwoording te nemen voor het feit dat nieuwbouw al jaren op zich laat wachten. ,,Dat plan begon ooit met drie scholen. Twee daarvan zijn echter op verschillende momenten afgehaakt." Grootste knelpunt in het huidige plan is de omvang. Volgens Klappe heeft de school op basis van 90 leerlingen recht op 650 vierkante meter. De nieuwbouw is echter 140 vierkante meter groter. Volgens Catent-bestuurder Leo Boschman is dat echt nodig om vier lokalen te kunnen bouwen. ,,Drie lokalen wordt proppen", zegt hij.

Kwart miljoen

Er gaapt hoe dan ook een gat van zo'n kwart miljoen euro op de begroting van 2 miljoen euro. Hamvraag is wie daar voor gaat opdraaien. Boschman zegt al 117.000 euro bijeengeschraapt te hebben. ,,Verder kunnen wij echt niet gaan. Het is een patstelling. Ik richt mijn hoop op de gemeenteraad voor een doorbraak. Haast is hoe dan ook geboden. Op 8 januari verstrijkt de deadline van de offertes en zal een forse prijsstijging realiteit zijn."