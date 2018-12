Snelweg A28 bij Strand Horst weer open na ongeluk

Hogere strafeis bij hof voor brand na chalet­moord in Ermelo

De 34-jarige Youri B. uit Bergen op Zoom hoorde vandaag in hoger beroep tweeënhalf jaar cel eisen voor brandstichting en het wissen van sporen in de chalet in Ermelo in maart 2014 waar even daarvoor een moord was gepleegd.