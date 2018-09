Spaarpot van Ermelo is helemaal leeg en dus moeten de belastingen wel omhoog

Raadsleden sceptisch over belasting­ver­ho­ging Ermelo

7 september De forse verhoging van de onroerende zaak belasting (ozb) in Ermelo is nog lang geen uitgemaakte zaak. Het college van B en W ziet dat als enige weg om het gat in de begroting te dichten, maar de gemeenteraad denkt ook aan andere routes. CDA'er Hamstra: ,,Misschien moeten we onze ambities iets bijstellen".