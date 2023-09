Speuld in de ban van de dode schapen: ‘De wolf moet weg of ik stop er mee’

Overtreden ook andere eendenboer­de­rij­en de regels? Dat gaat Harderwijk niet onderzoe­ken

Tienduizenden eenden meer in de schuren dan is toegestaan. Nu een mesterij uit Hierden daarop is betrapt, is de grote vraag of andere eendenhouderijen de regels ook overtreden. De Harderwijkse gemeenteraadsfractie van GroenLinks wil weten of de wethouder die handschoen oppakt. Die blijkt daar niks voor te voelen.