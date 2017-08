Speurhond zoekt vermiste soortgenoot uit Harderwijk

Terwijl op Staverden een bruiloft gaande is, wordt er elders op het landgoed van 730 hectare koortsachtig gezocht naar de vijfjarige vrouwtjeshond. Daarvoor is Eppo Bouwman met een speciaal getrainde speurhond vanuit Sassenheim ingevlogen. En dat al voor de vierde keer in ruim een week. Bouwman, aangesloten bij de organisatie Where is our angel (Wioa) is een echte liefhebber. Hij wil slechts zijn reiskosten vergoed hebben.

Als speurhond Bono, een kruising tussen een labrador en een cane corso, zijn werktuig om heeft en aan een dekentje geroken heeft, zet hij instinctief koers naar het bospad dat leidt langs de witte pauwenkooi en de Staverdense Beek. Waar Beer heeft gedronken, houdt hij halt. Even later graaft de speurhond een laagje zand weg. Bij een T-splitsing is Bono even gedesoriënteerd, maar slaat dan resoluut linksaf. Zo worden hele gedeeltes uitgesloten.

Verse sporen

,,Dat de hond zo aan de riem trekt, wijst erop dat de sporen nog vers zijn. Beer heeft hier misschien gisteren nog gelopen'', is Bouwman hoopvol richting de familie. Door het speurwerk van de afgelopen dagen zijn ze erachter gekomen dat Beer een ronde door Harderwijk heeft gelopen en via 's Heeren Loo in Ermelo de terugweg richting Staverden heeft gevonden: een tocht van 37 kilometer.

,,Honden hebben soms een heel goede navigatie. We weten dat ze bij het huis is geweest en langs de hardlooproutes waar Katherine al maanden niet geweest is. Ik acht de kans redelijk groot dat ze zich hier schuilhoudt op het landgoed of in de bossen. In Harderwijk is Beer een paar keer gezien, maar de kans dat mensen haar nu tegen het lijf lopen is kleiner. Want vaak zie je dat vermiste honden na verloop van tijd 's nachts gaan leven. Ze eet paardenmest of dierlijk voedsel.''

Hype

Katharine Haklander was met haar gezin op vakantie toen haar moeder de hond verloor bij een wandeltochtje langs de Stille Wei. Via Facebook is de zoekactie breed gedeeld. ,,Beer is even een hype nu. Er zijn veel mensen mee bezig. Ze is hot, maar voorlopig hebben we haar nog niet gezien.''

,,We hebben voerplekken gemaakt, geursporen en nachtcamera's geplaatst. De vangst was veel katten en een das.'' Na drie uur lopen eindigt het spoor weer bij het kasteel. ,,De angst was dat ze was meegenomen, maar we denken nu dat ze op Staverden is. Maar blijft muisstil, dat is onbegrijpelijk.''