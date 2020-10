Spoor van vernielingen in Hendrik-Ido-Ambacht leidt naar minderjarige verdachte in Ermelo

Een spoor van vernielingen in Hendrik-Ido-Ambacht is opgelost. Een zoektocht naar één van de verdachten eindigde in Ermelo. In totaal werden drie minderjarigen opgepakt.

Delen per e-mail

Bewoners van een woonwijk in het Zuid-Hollandse Hendrik-Ido-Ambacht schrokken in de nacht van 23 op 24 september wakker van rinkelend glas. Meerdere ruiten werden ingegooid en er was schade aan ten minste één auto.

Op een van de foto’s die de politie deelde is te zien dat een fiets is gebruikt om een raam in te gooien. Ook werden ruiten met stenen, een klapstoel en een trottoirband ingegooid.

De schade en impact op de gedupeerden was volgens de politie groot. Dat blijkt ook wel uit de vele Facebookreacties. ,,Voor volwassenen al heel naar, maar kinderen voelen zich daardoor al helemaal onveilig in hun eigen huis’’, schrijft een bewoner.

De Ermelose wijkagent Jurion Veenstra laat weten dat een onderzoek naar het vandalisme in Hendrik-Ido-Ambacht leidde naar een verdachte die verbleef in een instelling in Ermelo.

Filmpjes

De tiener kreeg een bezoekje van de politie en bekende samen met twee anderen de vernielingen te hebben gepleegd. Ook kwam naar voren dat er filmpjes in omloop waren die werden gemaakt tijdens de vernielingen.

Veenstra legde vervolgens contact met zijn collega's in Zuid-Holland. Al snel werden daar ook twee minderjarigen opgepakt.

‘Daders gaan voor de rechter verschijnen of mogelijk naar HALT, maar belangrijker nog de schade kan verhaald worden op deze drie jongens,’ aldus Veenstra in een bericht op zijn Instagram-pagina.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.