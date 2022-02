Sportcentrum Ermelo kost 1,5 miljoen euro meer dan verwacht, politiek maakt zich zorgen

Bouw nieuwe sportcen­trum Ermelo begint al in april

Het ontwerp van het veelbesproken nieuwe sportcentrum in Ermelo is klaar en de bouwers zijn bekend. April volgend jaar steekt hoofdaannemer Haafkes Bouw uit Goor de schop voor het eerst in de grond. Met Paulus Elektro uit Ermelo en Hellebrekers uit Nunspeet is er - tot vreugde van het gemeentebestuur - ook regionale inbreng in de bouw.

