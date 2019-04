Stalling en riet mogen niet in loodsen Harderwijkerweg

Duitse justitie verwijt reisgenoot verongeluk­te Chiara dat hij niet ingreep toen ze op snelweg uit auto stapte

16 april De 35-jarige man bij wie Chiara van Zeijderveld (22) uit Ermelo zaterdag na een ruzie uit de auto stapte op de A31 in Duitsland en verongelukte, is in staat van beschuldiging gesteld. Het Duitse openbaar ministerie beschuldigt hem ervan niet te hebben ingrepen toen Chiara uitstapte.