Steeds meer volksuniversiteiten stoppen: het einde van een tijdperk

Het is zo gezellig hier,'' vat tekencursiste Gea Maase uit Putten de essentie van Volksuniversiteit Vuvera in Ermelo in één kernachtige zin samen. Maar met die gezelligheid is het aan het einde van dit seizoen gedaan, want Vuvera stopt.

Na 56 jaar houdt de Volksuniversiteit in Ermelo op te bestaan. Omdat het gebouw waar Vuvera de laatste drie jaar werkt - voormalige basisschool De Vlinderboom aan de Cronjéstraat - gesloopt gaat worden, heeft de volksuniversiteit geen pand meer. En een alternatief onderkomen zoeken zit er niet meer in. Het is over en uit. Einde van een tijdperk.

,,We hadden willen verhuizen naar de nieuwe Dialoog,’’ vertelt voorzitter Hans Nijman van Vuvera. ,,Het was ons plan daar te gaan samenwerken met StEK en Cultuurkust. In september hadden we een gesprek met de wethouder, maar toen bleek dat er geen lokalen voor ons zijn voorzien in De Dialoog voor creatieve cursussen. Zonder die cursussen houdt het op.’’

Failliet

Zonder pand is vrijwilligersorganisatie Vuvera niet meer in staat zichzelf in leven te houden. Nijman: ,,De subsidie die we krijgen is eigenlijk niet eens genoeg voor de huur van het huidige pand. Mogelijkheden voor een ander pand zijn er niet, of het wordt veel duurder. Als we niks doen gaan we failliet. We hebben besloten de zaak zelf op te heffen.’’

Volksuniversiteit Vuvera in Ermelo stopt aan het einde van dit seizoen.

Voor de creatieve cursussen was nog wel voldoende belangstelling, ongeveer 250 cursisten dit seizoen volgen de lessen van Vuvera. Het zijn niet alleen mensen uit Ermelo, maar ook uit Harderwijk en Putten. In die buurgemeenten hield de volksuniversiteit jaren geleden al op te bestaan. De talencursussen draaien minder goed, de animo liep stilaan terug.

Vrijwilligers

Daarbij heeft de volksuniversiteit te maken met een vergrijzend vrijwilligersbestand. Nijman: ,,We hebben al twee jaar continu vacatures uitstaan bij de vrijwilligersbank, maar er zijn geen nieuwe mensen te vinden. Zonder vrijwilligers houdt het op.’’

De lopende cursussen bij Vuvera worden allemaal nog afgemaakt. Bijvoorbeeld de cursus tekenen en schilderen op vrijdagochtend, van docente Gonnie Geurts (67) uit Zeewolde. Ze loopt langs de 13 cursisten en geeft ze individueel aanwijzingen. Elke cursiste werkt aan haar zelfgekozen opdracht. De meeste dames tekenen of aquarelleren op papier, een enkeling schildert op doek.

Ezels

Verspreid door het lokaal staan schildersezels opgesteld, alle tafeltjes liggen vol kleurpotloden en schetsboeken. ,,Al 25 jaar volgde ik tekencursus bij de Volksuniversiteit in Putten,’’ vertelt cursiste Gea Maase (59) uit Putten. ,,Totdat die stopte. Toen heb ik een tijdje les gevolgd bij een particulier, maar met wat googlen kwam ik erachter dat in Ermelo nog een volksuniversiteit bestond. Sinds twee jaar ben ik hier. Vooral de gezelligheid en de saamhorigheid vind ik fijn. Bijna alle cursisten zijn van mijn leeftijd of ouder, jongeren zijn er weinig.’’

Of het moet Mariëlle Hoogenboom (46) zijn uit Ermelo, ze is de jongste deelnemer. Mariëlle: ,,Op vrijdag werk ik niet, dus vind ik het leuk om iets creatiefs op te pakken. De volksuniversiteit is laagdrempelig. Als je bij iemand thuis lessen gaat volgen ligt de lat hoger denk ik. Dan zijn de verwachtingen hoger. De kracht van de volksuniversiteit is de toegankelijkheid.’’

Bij een cursist thuis

Docente Gonnie Geurts (67) schildert zelf al haar hele leven. Voordat ze in Ermelo ging lesgeven deed ze dat al in Zeewolde aan particuliere klanten, in haar eigen atelier. ,,De volksuniversiteit is leuker omdat het zo ongedwongen is,’’ vindt ze. ,,Soms hoor ik mezelf iets uitleggen aan een leerling en dan denk ik: ‘o ja, dat was ik al bijna vergeten, misschien moet ik die techniek ook maar weer eens toepassen als ik zelf een schilderij maak’.’’

,,Ik denk dat ik volgend jaar met deze groep doorga,’’ zegt Geurts. ,,We hebben al een locatie op het oog, bij een van de cursisten thuis. Niet meer onder de vlag van de volksuniversiteit, maar op particuliere basis. Want het zou toch jammer zijn als dit ophoudt te bestaan?’’

Na 56 jaar stopt volksuniversiteit Ermelo definitief.