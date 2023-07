Velen zijn tegen komst azc, maar Anita (50) niet: ‘Laat het gouden hart van Hoevelaken zien’

Of er een nieuw azc in Hoevelaken komt, dat is nog allerminst duidelijk. Maar na alle weerstand die ze op sociale media voorbij zag komen, vindt Anita Zeldenrust (50) het tijd voor een tegengeluid. Ze roept haar dorpsgenoten nu alvast op hun ‘gouden hart’ te tonen en met succes. Tientallen mensen hebben zich al bij haar gemeld.