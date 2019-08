Stichting Vermiste Kinderen: vermist meisje (17) uit Ermelo is terug

José Kleine Deters uit Ermelo is gek op rouwkoet­sen: ‘indrukwek­kend, speciaal en iedereen is stil’

11 augustus ,,Als ik later groot ben, wil ik dat", dacht José Kleine Deters toen ze als meisje van een jaar of twaalf in Putten een rouwstoet met koets voorbij zag komen. De Ermelose is met haar 56 jaar inmiddels groot en restaureerde al drie rouwkoetsen.