Ermelo ontmoet gedeputeer­de in ‘achterka­mer­tjes’ over omstreden windpark: ‘Formeel geen geheime vergade­ring’

Over de omstreden plannen voor een windpark bij Ermelo blijkt de gemeenteraad woensdag in ‘achterkamertjes’ te hebben vergaderd met gedeputeerde Ans Mol. Coalitiepartij één-Ermelo vindt dat burgers zo de mogelijkheid is ontnomen om hun stem te laten horen. Deze cultuur moet worden doorbroken, stelt de partij.