Strand Horst bij Ermelo voorlopig dicht voor surfers

Primeur in Ermelo: ‘ombouw’ vakantie­park tot woonwijk begint in juni

27 maart Voormalig vakantiepark De Loohof in Ermelo is vanaf medio volgend jaar een woonwijk. Het is daarmee het eerste park in het dorp dat een dergelijke metamorfose ondergaat. Het eerste voorbereidende werk is inmiddels begonnen; de bouw start waarschijnlijk in juni al.