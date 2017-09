Boekverkopers voelen er niets voor om hun waar bloot te stellen aan de risico's van regenval. Daarom is de laatste curiosa- en boekenmarkt van komende zaterdag in Ermelo afgelast.

Sven van der Beek, van evenementenorganisatie Inesweb uit Nijkerk, kreeg op voorhand al zo veel afzeggingen dat hij een streep heeft gezet door de markt op zaterdag in de Stationsstraat. ,,Ik heb op dit moment nog acht kramen over. Je moet er toch minstens twintig hebben om van een markt te kunnen spreken. Zeker in Ermelo, waar de kramen op zich staan en geen deel van een groter geheel zijn."

Afgelopen zaterdag had hij in Huizen ook al te maken met een beroerde opkomst. ,,Van de 27 kramen waren er maar negen gekomen. Daar was dat minder erg omdat het onderdeel was van een braderie met 150 kramen."

Slechte naam

Van der Beek wil niet het risico lopen dat de curiosa- en boekenmarkt in Ermelo een slechte naam krijgt. ,,Als mensen komen en maar acht kramen zien, denken ze ook dat het niets voorstelt en komen ze nooit meer."

In de maanden mei, juni, juli en augustus lukte het de organisator wel om gemiddeld twintig kramen in de Stationsstraat neer te zetten. Twee weken geleden in Nijkerk tijdens de Sleepbootdagen begon het slechte weer hem al parten te spelen. ,,Ook daar hadden we maar veertien kramen. Boeken en regen is een slechte combinatie. In Huizen hadden we afgelopen weekend nog geluk dat het niet waaide en de regen en hagel recht naar beneden kwamen. Met wind erbij slaat het op de boeken en die kunnen daar niet tegen."

De Nijkerker tekent al vijf jaar voor de organisatie van de curiosa- en boekenmarkt in Ermelo, waar de kramen voornamelijk uit boeken bestaan. ,,In die tijd is het nu voor het eerst dat ik het moet afgelasten."