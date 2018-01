Strijd om betonblokken in Ermelo nog niet gestreden

Paar incidenten tijdens jaarwisseling op de West Veluwe

1 januari De jaarwisseling is op de West Veluwe en in Zeewolde relatief rustig verlopen, op een paar incidenten na. In Putten staken jongeren een caravan in brand en in Harderwijk moest de brandweer uitrukken voor verschillende afvalbrandjes, maar er ontstond geen grote schade.