Strijd over bungalows met paardenstallen in Speuld nog niet gestreden voor Raad van State

Ermelo onderzoekt of het een Dark Sky Park kan realiseren waar rustzoe­kers naar sterren kijken

30 april Dark Sky Park Ermelo heet het: een natuurgebied zonder enige verlichting, een soort reservaat van absolute duisternis, waar dieren goed gedijen en waar de sterrenhemel helder te zien is. De gemeente Ermelo onderzoekt of het mogelijk is zo’n Dark Sky Park te realiseren.