Succesvolle avond in Ermelo tijdens campingtour Paceshifters

In de breedte van een voetbalveldje is een klein podium gebouwd en op het veldje liggen picknickkleedjes strak op anderhalve meter van elkaar uitgemeten. Gezamenlijke huishoudens krijgen één kleedje. Hoor je niet bij elkaar, dan krijgt ieder z’n eigen kleedje. Het optreden zit anders in elkaar dan het rocktrio gewend is, maar Paceshifters is allang blij dat ze weer kunnen spelen: ,,Door corona repeteerden we bijvoorbeeld ook niet, want we hadden niets om naar uit te kijken. Deze campingtour gaf ons weer nieuwe energie.’’