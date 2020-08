Supporters van DVS’33 in Ermelo worden opgesteld in vakken en een tent

,,Dit is een historisch moment, besef je dat wel? Voor het eerst schilderen we lijnen buiten het veld!’’ Met een plechtige toon in zijn stem trekt voorzitter Aart Goossensen van voetbalclub DVS’33 in Ermelo samen vrijwilliger Joop van Delen met een verfmachine witte lijnen in het gras naast het hoofdveld.