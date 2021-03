't Weitje in Ermelo krijgt een andere ondergrond, zodat er meer evenementen gehouden kunnen worden

In Ermelo stikt het van de minibiebs: nummer 35 is een feit, maar het einde lijkt nog niet in zicht

20 maart Op de kaart weergegeven ligt Ermelo onder een lappendeken van minibiebs. Verspreid door het dorp kunnen inmiddels 35 kastjes worden geteld waar mensen (gratis) boeken uit mogen lenen, ruilen of in stoppen. De nieuwste aanwinst is die uit de de timmerwerkplaats van stichting Materra aan het Hanengewei. En het is vast (nog) niet de laatste.