Tekort aan Oost-Europeanen zorgt voor kopzorgen bij tuinders in IJsselmuiden: ‘Ze zijn onmisbaar’

De economie in Oost Europa groeit en daardoor wordt het steeds minder interessant voor Polen, Bulgaren en Roemenen om in Nederland seizoenswerk te doen. Er dreigt een groot tekort aan arbeidskrachten en dat baart tuinders in de regio zorgen. Wie plukt er straks paprika's en tomaten?

Oost-Europeanen kunnen steeds vaker in eigen land aan de slag voor een beter salaris dan voorheen. Daarmee verdwijnen er drijfveren om naar Nederland te trekken voor werk. Geleidelijk zal het aantal seizoenswerkers uit Oost Europa, waarvan een groot deel Pools is, afnemen. Dat voorspelt het economisch bureau van ABN AMRO. Dat kan problemen geven in de sectoren zoals tuinbouw, transport, logistiek, landbouw, bouw en industrie. Alleen al in de tuinbouw werken 50.000 arbeidsmigranten.

Steeds lastiger

,,Het wordt inderdaad lastiger om Polen te vinden’’, zegt Wilbert van den Bosch van Peppers Unlimited, een grote paprikakwekerij in de Koekoekspolder van IJsselmuiden. Bij zijn paprikakwekerij werken Polen. Van den Bosch merkt de problemen wanneer hij collega-tuinders spreekt. ,,Wij werken met een vaste ploeg. Dat maakt het makkelijker. We hoeven ook niet achter Polen aan, dat doen de uitzendbureaus voor ons.’’

Toekomstmuziek

Wim van den Boomen, voorzitter LTO Glastuinbouw, stelt dat er inderdaad een krappe arbeidsmarkt ontstaat voor tuinders en agrariërs. ,,Er moet zeker wat gebeuren om dit in de toekomst op te vangen. Goede huisvesting is vooral belangrijk. Nederland kan niet zonder een arbeidsmigrant. We hebben er veel te veel nodig. Er zijn niet voor niets 800.000 in ons land. Zij zijn onmisbaar.’’ Met name de bedrijven die geen goede huisvesting aanbieden hebben moeite met het vinden van personeel, zegt van den Boomen. ,, Met goede huisvesting blijven de arbeidsmigranten wel komen. LTO heeft daarom onlangs een huisvestingskeurmerk in het leven geroepen voor buitenlands personeel.’’

Steeds verder weg

Het valt van den Boomen op dat de seizoenswerkers door tuinders steeds verder weg worden gezocht. ,,Eerst hadden we Oost-Duitsers, toen Polen. Nu komen er meer Roemenen. Het schuift dus op, zo gaat het al jaren.’’ Dat tuinders zich beraden op het aantrekken van arbeidskrachten uit Vietnam of de Filipijnen, zoals ABN AMRO oppert, is Van den Boomen nog niet opgevallen. ,,Ik ken nog geen verhalen van ondernemers die daarmee bezig zijn, maar wie weet komt dat nog.’’

Huisvesting

Bij uitzendbureaus in de regio die gespecialiseerd zijn in Oost Europees-personeel is er nog geen paniek. Een tekort aan Polen? Eigenaar van Level One in Emmeloord David Keetman merkt er tot nu toe in ieder geval ,,helemaal niks’’ van, zegt hij resoluut. Het bedrijf Level One regelt arbeidskrachten voor akkerbouw en tuinbouw. ,,Ze komen juist graag naar Nederland. Ook deze zomer. Zoiets lukt wanneer de zaken goed voor elkaar zijn met huisvesting, een goed salaris en een goede organisatie. Je moet de mensen iets te bieden hebben.’’