Telefoniste die noodtelefoontje van omgebrachte Anna Marie uit Ermelo opnam niet strafrechtelijk vervolgd

Dat laat het Openbaar Ministerie Oost Nederland weten aan de Stentor: ,,Er is geen aanwijzing voor strafrechtelijk verwijtbaar handelen door de telefoniste,’’ stelt woordvoerder Tineke Zwart van het OM. Het Openbaar Ministerie zal daarom niet tot vervolging overgaan.

Op 11 september werd rond 22 uur door de politie het lichaam van een overleden vrouw aangetroffen in een woning aan de Magnolialaan in Ermelo. Het bleek te gaan om de 57-jarige vrouw die eerder op die avond had gebeld naar de politie op het nummer voor niet-spoedeisende kwesties 0900-8844.

Geen acuut gevaar

De politie heeft via de website politie.nl uitgelegd waarom de medewerkster van 0900-8844 niet tot actie is overgegaan na het telefoontje van de angstige vrouw uit Ermelo: ‘Uit de informatie die op dat moment bekend was, bleek niet dat ze acuut gevaar liep. Door de medewerkster is onder meer geadviseerd om het huis te verlaten en elders onder dak te vinden en in geval van nood direct 112 te bellen’ .

Het lichaam van de overleden vrouw is door de recherche meegenomen voor onderzoek. Afgelopen zaterdag is het vrijgegeven aan de familie. De echtgenoot van het slachtoffer is door de politie aangehouden en meegenomen voor verhoor. Hij wordt ondervraagd in verband met mogelijke betrokkenheid bij de dood van de Ermelose.

Volledig scherm Illustratie op de uitnodiging van Athlos voor de herdenkingsbijeenkomst voor Anna Marie den Toom. © privéfoto

Condoleance

Bij atletiekvereniging Athlos in Harderwijk wordt donderdagavond de condoleance voor Anna Marie den Toom-Kamphuis gehouden.

Anna Marie was lid en trainster van Athlos. De bijeenkomst wordt in de kantine van Athlos gehouden. Er is gelegenheid om haar drie kinderen en nabestaanden te condoleren en te ontmoeten. Tijdens de condoleance worden foto’s van Anna Marie worden getoond als trainster, als mens, maar ook van de natuur die zij liefhad.