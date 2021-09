Theaterwandeling Spoor van Verzet in Ermelo gaat door

Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest dit stiekem worden vervoerd. Koeriersters van het verzet transporteerden deze voorwerpen vaak in de dubbele bodem van een kinderwagen. Het verzet bedacht van alles om niet op te vallen. En dat hebben de makers van dit evenement ook gedaan. Vraag is wie je kunt vertrouwen en wie niet.

In de herfstvakantie (22, 23, 29 en 30 oktober) ontdekken de deelnemers al wandelend het ‘onvervalste, ongelooflijke verhaal’ van het verzet in 1943. Een historisch verhaal dat in een interactieve vorm wordt gegoten door Museum Het Pakhuis en theatergroep Spiegel. ,,Het is dan ook een wandeling voor jong en oud”, vertelt Germa Greving, directeur van museum Het Pakhuis. ,,En onderweg gebeurt er van alles.” Het plan was om vorig jaar al te starten met de wandeling, maar die ging door corona niet door.