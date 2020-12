Tientallen verplegers melden zich uit liefdadigheid na noodkreet van GGD

West-Veluwse Rotary ‘speelt’ boter, kaas en eieren voor de Voedsel­bank

30 november De Rotaryclubs van Ermelo en Harderwijk gaan samen het aloude spel 'boter, kaas en eieren’ nieuw leven in blazen. Ze stoppen deze ingrediënten in een pakket, dat via de Voedselbank deze kerst bij de minder bedeelden in deze regio terecht moet komen.