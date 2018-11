Toch geen New York Pizza aan Horsterweg in Ermelo

Jonge overvaller (17) in blote kont aangehou­den in Van der Valk-ho­tel

5 november De jongeman die gisteren met een mes een Albert Heijn in Vianen heeft overvallen, is gisteravond gearresteerd in het Van der Valk-hotel in dezelfde plaats. In zijn blote kont is de 17-jarige jongen uit Voorst samen met een 18-jarige vrouw uit Ermelo van bed gelicht in het hotel en aangehouden.