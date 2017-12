Trailer met stieren slaat om op A28 bij Ermelo

KNHS berust in vertrek Horse Event van Ermelo naar Vijfhuizen

17 december De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) rouwt er niet om dat het driedaagse Horse Event niet meer terugkeert op het terrein in Ermelo. ,,Het is fantastisch dat het bij ons zo heeft kunnen groeien, maar bij ons was het maximum bereikt. We komen op voor het totale belang van de paardensport in Nederland en dan is het mooi dat dit evenement op een andere plek nog verder kan groeien", zegt KNHS-woordvoerster Esther Hendriksen.