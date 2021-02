Transporteur St van den Brink uit Ermelo neemt logistieke activiteiten over van Diversi Foods uit Meppel

Directielid Gerrit Jan Mulder van de Ermelose transporteur maakt het nieuws bekend in een persbericht, de overname gebeurt per 15 februari. Ook het bijbehorende personeel - elf mensen - wordt overgenomen. Diversi Foods is gespecialiseerd in afbakproducten, die bij de klant worden afgebakken. Diversi Foods heeft meer dan duizend man personeel, verspreid over zes productielocaties in vier EU-landen. Het bedrijf levert vooral aan winkels, horeca en recreatiebedrijven.