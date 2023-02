Treinverkeer gestremd door aanrijding in Ermelo

Nijkerkse gla­mour-twee­ling verovert Amerika met persoonlij­ke sieraden en ontwerpt voor wereldster­ren

Hun gepersonaliseerde sieraden worden gedragen én gepromoot door BN’ers en wereldsterren als Rita Ora, Carice van Houten en Sylvie Meis. En sinds een maand staat de tweeling Vedder & Vedder - als enige Nederlandse ondernemers - in de Amerikaanse Forbes 40 Under 40-lijst. ,,We zien er nu misschien glamourous uit, maar we liggen nog regelmatig in joggingbroek op de bank bij onze ouders in Nijkerk.”

19:30