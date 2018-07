Tropenrooster in museum Ermelo: 8 uur gaat de deur open

Om de relatief koelere ochtend te benutten opent museum Het Pakhuis in Ermelo vanaf nu 's morgens al om acht uur de deuren. De middag is voor veel kinderen op de campings te warm voor een museum.

Kinderen gaan 's middags liever naar het zwembad, weet Christa Logtenberg, collectiebeheerder van het Ermelose museum. ,,Wij passen onze openingstijden aan naar een tropenrooster en openen de deuren de komende dagen om acht uur ’s morgens'', meldt ze in een persbericht.

Wakker

,,Er zijn in Ermelo veel campinggasten en we kunnen ons voorstellen dat de kinderen bij deze temperaturen ook extra vroeg wakker zijn'', aldus Logtenberg. In het museum aan het Molenaarsplein, dat normaal open gaat om 10.30 uur, kunnen kinderen woensdag vanaf 8.30 uur meedoen aan het programma Spoorzoekertjes. Donderdag komt er tussen 8.30 en 11 uur een Romein in het museum een verhaal vertellen.

,,We zagen de afgelopen dagen al dat het museum met name ’s morgens bezoekers trok'', zegt Logtenberg. ,,’s Middags is het te warm. Maar wellicht is het daarom juist leuk om ’s morgens vroeg het museum te bezoeken.”

Slipperdag

Het Ermelose museum had al een uitgebreid Zomerprogramma voorbereid. Woensdagmiddag is er een kindertheatervoorstelling en die gaat gewoon door. Woensdag is bovendien betiteld als ‘slipperdag’. Wie op zomerse slippers komt, krijgt een kleurplaat mee naar huis.

Het Pakhuis is volgens Logtenberg het eerste museum dat start met een tropenrooster. ,,We laten ons niet afschrikken door de hoge temperaturen en willen dit positief inzetten.'' De deur gaat in het tropenrooster om 16 uur weer dicht, in plaats van half vijf.''

Tot wanneer het tropenrooster geldt is mede afhankelijk van het weer. Op de website en de Facebookpagina van het museum wordt dat bekend gemaakt.

Ontbijt