Twee aanrijdingen op één dag: komende uren geen treinen tussen Putten en Nunspeet

Video Mondkapje rukt op in grote winkelste­den Oost-Nederland: ‘Ze waren nergens meer te koop’

2 oktober Het mondkapje wordt steeds meer gemeengoed op straat in grote steden in Oost-Nederland. Veel winkelbezoekers in Zwolle, Apeldoorn en Deventer geven gehoor aan het dringende advies van het kabinet om een mondkapje te dragen tijdens het shoppen.