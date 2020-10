Twee aanrijdingen op één dag: uren geen treinen tussen Putten en Nunspeet

Hoogste baas van Gelderland hield burgemees­ter Ermelo op zijn post, ‘maar het is nu wel alle hens’

6:15 Dat hij nog niet is weggestuurd als burgemeester van Ermelo, heeft André Baars te danken aan Commissaris der Koning John Berends. Die ging er in juli voor liggen, toen de fractievoorzitters het vertrouwen in hem opzegden. Anders was Baars nu al weg.