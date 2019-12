Twee gewonden bij botsing tussen vier auto's op Putterweg bij Ermelo

Angst? Nee hoor! Buurt vindt container­wo­nin­gen in Ermelo prima: ‘Kom maar op met die jeugd’

6 december Not in my backyard? Daar lijken ze aan de Beemdweg in Ermelo niet zo’n last van te hebben. In hun ‘achtertuinen’ willen gemeente en woningstichting 25 tijdelijke woonunits plaatsen speciaal bestemd voor jongeren. ,,Laten we nou niet meteen in de stress schieten.’’