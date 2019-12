Twee grote eiken onder de grond geplant in parkeergarage Kroondomein Ermelo

Cliënten ’s Heeren Loo Ermelo kunnen niet meer het zwembad in

14:32 Hun zwembad gaat plotseling en per direct dicht. Ongeveer tweehonderd cliënten van de instelling ’s Heeren Loo in Ermelo kunnen vanaf vrijdag voor hun - veelal wekelijkse - zwemoefeningen niet meer terecht in het bad met speciale voorzieningen voor gehandicapten.