Twee mensen in Ermelo aangehouden met diverse soorten drugs op zak

Christen­Unie Ermelo wil vergeten trimbaan in Indianen­bos in ere herstellen

6 april De ChristenUnie in Ermelo denkt er hard over om de compleet vervallen trimbaan in het Indianenbos een nieuw leven te geven. Door corona en de gesloten sportverenigingen is er immers steeds meer behoefte aan goede buitenfaciliteiten om lekker te kunnen sporten. De partij vraagt inwoners mee te denken over meer ideeën.