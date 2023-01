Twee minderjarige jongens in de cel na brand waarbij ruim 6000 eenden omkomen in Ermelo

De schuur brandde volledig uit in de nieuwjaarsnacht. De brand brak even voor half drie uit aan het Rodeschuurderwegje. ,,We denken dat de brand in de stal ontstaan is door vuurwerk", zegt politiewoordvoerder Simen Klok. ,,We hebben na de brand twee minderjarige jongens aangehouden. Zij zitten nog vast. We gaan nu verder onderzoek doen.”

De brand bij het eendenfokbedrijf in het buitengebied bij Horst was met behulp van twee blusvoertuigen snel onder controle. Omdat de hulpdiensten bang waren dat er mogelijk sprake is dat er asbest vrijgekomen is, is de adviseur gevaarlijke stoffen opgeroepen. Er wordt onderzoek gedaan naar of en waar asbest neergekomen is in de omgeving.