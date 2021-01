Vader omgekomen motorrijder uit Ermelo vergeeft Puttenaar Bart H.: ‘Zo heb ik mijn kinderen altijd opgevoed’

Plan voor nieuwbouw op plek afgebrande viswinkel in Ermelo: rotte appel behoort snel tot verleden

13 januari Een rotte appel verdwijnt uit het straatbeeld van Ermelo. Op de plek in het centrum waar in 2018 een viswinkel afbrandde, bouwt de achterbuurman een nieuw pand. Niet te hoog: ,,Want dan heb ik geen zon meer in de tuin.’’